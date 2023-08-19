Холифилд дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Джермелла Чарло
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях легендарный американец Эвандер Холифилд высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO) и Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).
«Это должен быть добротный бой между двумя хорошими бойцами. Если он пройдёт всю дистанцию, я считаю, Чарло победит. Он хороший боксёр, выносливый. Я знаю этого парня с 13 лет, потому что в своё время тренировался в Техасе. Канело хорош, но он немного старше, и пришло время молодым проявить себя», — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.
Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
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