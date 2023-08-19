Малиньяджи: бой Уайлдера и Джошуа будет недолгим
Поделиться
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Поли Малиньяджи высказался о потенциальном поединке между звёздными супертяжеловесами Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).
«Не думаю, что этот поединок будет долгим. Прежнего Джошуа больше нет. Время каждого приходит и уходит, и я не думаю, что Джошуа прежний. Да, он пытается придерживаться своего пути, он нокаутировал Хелениуса, но не думаю, что он всё ещё способен на то, что был», – сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.
Напомним, 12 августа Джошуа нокаутировал в седьмом раунде финна Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от Александра Усика в августе 2022 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2023
-
00:25
-
00:12
- 19 августа 2023
-
23:59
-
23:00
-
22:52
-
22:37
-
22:08
-
21:57
-
21:44
-
20:44
-
20:07
-
19:34
-
19:05
-
18:48
-
18:14
-
17:30
-
17:04
-
15:46
-
15:12
-
13:50
-
13:40
-
13:06
-
12:35
-
10:57
-
10:27
-
09:55
-
08:03
-
07:46
-
06:37
-
01:48
-
01:45
-
01:35
-
01:22
-
01:16
-
01:04
Партнерский контент