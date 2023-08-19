Малиньяджи: бой Уайлдера и Джошуа будет недолгим

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Поли Малиньяджи высказался о потенциальном поединке между звёздными супертяжеловесами Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).

«Не думаю, что этот поединок будет долгим. Прежнего Джошуа больше нет. Время каждого приходит и уходит, и я не думаю, что Джошуа прежний. Да, он пытается придерживаться своего пути, он нокаутировал Хелениуса, но не думаю, что он всё ещё способен на то, что был», – сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.

Напомним, 12 августа Джошуа нокаутировал в седьмом раунде финна Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от Александра Усика в августе 2022 года.