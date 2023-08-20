Хабиб Нурмагомедов анонсировал предстоящий бой своего брата Усмана

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где анонсировал предстоящий бой своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова.
«Историческое событие Bellator 300 в Сан-Диего. Калифорния. Соперником моего брата Усмана Нурмагомедова станет Брент Примус. Шаг за шагом мой брат движется вперёд и сегодня он является флагом нашей семьи на международной арене. Это будет его вторая защита титула. Вперёд, брат!», — написал Хабиб в одной из социальных сетей.
Бойцовский промоушен Bellator официально объявил о юбилейном 300-м турнире, который пройдёт в ночь с 7 на 8 октября в Сан-Диего (США). Чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов (17-0) проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Брента Примуса (12-3). Поединок станет полуфиналом Гран-при организации.
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