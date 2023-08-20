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Сехудо обратился к О’Мэлли после его победы над Стерлингом

Сехудо обратился к О’Мэлли после его победы над Стерлингом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо обратился к соотечественнику Шону О’Мэлли после его победы над Алджамейном Стерлингом.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 20 августа, на турнире UFC 292 в Бостоне (США) и завершился победой О’Мэлли техническим нокаутом во втором раунде.

«Поздравляю, девчонка Шон О’Мэлли. Как ты можешь говорить, что ты лучший в мире, когда ты даже не лучший в нашем городе? Дана Уайт не может дать ему Веру, потому что он отстой, а Мераб будет только и делать, что бороться. Давайте сделаем это», — написал Сехудо в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 288 Сехудо проиграл Стерлингу раздельным судейским решением.

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