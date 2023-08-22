Хамитов: Шлеменко отказался от боя в промежуточном весе, мне пришлось подняться

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов дал комментарий по поводу предстоящего поединка с россиянином Александром Шлеменко.
«Дерёмся с Александром Шлеменко. Уже контракт на руках. Всё готово. Ждут подписания моего. Насколько я знаю, Шлеменко готов и контракт тоже. Единственным моментом, о котором мы долго разговаривали, была весовая категория. Не могли решить этот вопрос. Будем ли мы драться в промежуточном весе? Я рискую! Поднимаюсь на два веса выше ради этого боя. Пытались сделать промежуточный вес, но соперник ни в какую не соглашался», — приводит слова Хамитова Legalbet.
Напомним, 21 июля Шлеменко провёл бой в рамках турнира Shlemenco Fighting Championship 8. Россиянину противостоял спортсмен из Бразилии Алекс Оливейра. Александр одержал победу удушающим приёмом в первом раунде. В общей сложности в активе Шлеменко 62 победы, 15 поражений и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах. Сейчас Александру 39 лет.
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