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Джо Джойс назвал своего фаворита в бое Усика и Дюбуа

Джо Джойс назвал своего фаворита в бое Усика и Дюбуа
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Британский боксёр-тяжеловес, серебряный призёр Олимпиады-2016 Джо Джойс поделился мнением о предстоящем титульном бое между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Я думаю, Усик будет танцевать вокруг него, у Дюбуа не получится его ударить, он не мог пробить меня, когда мы дрались, поэтому он не сможет пробить и Усика. У Дюбуа сильный удар, но невозможно попасть в того, кто двигается. Он [Усик] будет танцевать вокруг него, засыпая ударами. Есть небольшой шанс, что Дюбуа хорошо попадёт в него, но я не считаю этот шанс реальным», — сказал Джойс Talksport.

Бой Усика и Дюбуа за звание чемпиона по версия IBF, IBO, WBA и WBO пройдёт на стадионе в польском Вроцлаве 26 августа 2023 года. Джо Джойс является единственным боксёром, которому проиграл Дюбуа в своей профессиональной карьере. Их бой состоялся в конце 2020 года.

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