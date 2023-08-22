Джо Джойс назвал своего фаворита в бое Усика и Дюбуа

Британский боксёр-тяжеловес, серебряный призёр Олимпиады-2016 Джо Джойс поделился мнением о предстоящем титульном бое между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
«Я думаю, Усик будет танцевать вокруг него, у Дюбуа не получится его ударить, он не мог пробить меня, когда мы дрались, поэтому он не сможет пробить и Усика. У Дюбуа сильный удар, но невозможно попасть в того, кто двигается. Он [Усик] будет танцевать вокруг него, засыпая ударами. Есть небольшой шанс, что Дюбуа хорошо попадёт в него, но я не считаю этот шанс реальным», — сказал Джойс Talksport.
Бой Усика и Дюбуа за звание чемпиона по версия IBF, IBO, WBA и WBO пройдёт на стадионе в польском Вроцлаве 26 августа 2023 года. Джо Джойс является единственным боксёром, которому проиграл Дюбуа в своей профессиональной карьере. Их бой состоялся в конце 2020 года.
- 22 августа 2023
-
21:13
-
20:43
-
20:16
-
18:52
-
18:02
-
16:43
-
16:11
-
15:41
-
15:31
-
15:22
-
15:01
-
14:56
-
14:36
-
13:42
-
13:40
-
13:36
-
12:50
-
12:32
-
11:53
-
11:22
-
11:02
-
10:39
-
10:22
-
09:55
-
09:46
-
09:43
-
09:00
-
08:35
-
07:51
-
07:25
-
07:06
-
01:08
-
00:55
-
00:32
-
00:00