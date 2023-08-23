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Умар Кремлёв рассказал о боксёрском турнире «Ночь чемпионов»

Умар Кремлёв рассказал о боксёрском турнире «Ночь чемпионов»
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Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв рассказал о боксёрском турнире «Ночь чемпионов».

«Ночь чемпионов» – это лучшие боксёры мира по рейтингам. Это тот вид, где спортсмены могут представлять свою страну, с гимном и флагом. А ещё могут зарабатывать, обеспечивать свою семью и своё будущее», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Кремлёв прокомментировал решение Всемирного боксёрского совета (WBC) исключить российских спортсменов из своих рейтингов.

Напомним, вечер бокса «Ночь чемпионов IBA» состоится 26 августа в подмосковном Серпухове во дворце спорта «Надежда».

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