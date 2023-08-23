Хабиб Нурмагомедов: считал себя чемпионом с первого дня в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к подписанию в сильнейшую организацию мира.

«С первого дня в UFC я считал себя чемпионом. Нет того, кто бы остановил меня. И отец всегда говорил мне: «Единственное, что тебя может остановить, это случайный удар. В противном случае я не думаю, что кто-то остановит тебя, если ты продолжишь тренироваться. Ты можешь бороться, можешь бить и делать это весь бой. У тебя хорошая выносливость и сильный характер. Ты можешь стать чемпионом, просто оставайся сосредоточенным». И это были не только его слова, я действительно верил, что это правда», — сказал Нурмагомедов в подкасте PBD Podcast.