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Магомедкеримов единогласным решением судей одолел Ренфро

Магомедкеримов единогласным решением судей одолел Ренфро
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В ночь на 24 августа в Нью-Йорке (США) проходил турнир по смешанным единоборствам PFL 9: 2023. В главном бою в рамках полуфинала плей-офф в полусреднем дивизоне сошлись россиянин Магомед Магомедкеримов и американец Соломон Ренфро. Победу одержал россиянин единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) и вышел в финал нынешнего сезона PFL.

Изначальным соперником Магомедкеримова должен был стать его соотечественник Магомед Умалатов, но тот не смог выйти на поединок из-за травмы. Ренфро согласился заменить Умалатова.

Для Магомедкеримова это 33-я победа в ММА при шести поражениях. Ранее в сезоне Магомед техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Бена Эгли, а затем тем же способом прошёл Давида Заваду.

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