«Кричат: сыпь, сыпь». Чемпион СССР — о недостатках любительского бокса в России

Председатель Всероссийской комиссии судей по боксу и трёхкратный чемпион СССР Валерий Рачков высказался на тему недостатков любительского бокса в Российской Федерации.

«Сам бокс не поменялся особо. Консервативный вид спорта. Правила соревнований часто менялись, да. В них порой было много отрицательного. Например, раньше были машинки, судья садится, кладёт руки и считает удары. Он видит удары и считает, нажимает на рефлексе. Потерялся, отвлёкся, напутал — уже ничего не поправить. Потом это в компьютер зашло. Получается разница. 15 ударов – компьютер звенит. И всё, закончено. Выигрывает тот, кто ведёт в 15 ударов. Там, может, и не было ударов, а он выиграл. Это отбросило очень наш любительский бокс в своё время.

Тренеры ведь тоже понимают, за что дают победы. Победы дают, значит, он получает все бонусы, зарплату, звание новое. Поэтому до сих пор часто говорят: «Сыпь, сыпь». Не вкладываясь в удар. Это и выхолостило нас.

Где-то остались ребята, которые нацелены на полноценные удары. Например, где кавказцы бьются. Там работают более плотно и жёстко. Центральная часть России – там зачастую родители просят только научить ребёнка защищать себя. Он только проиграл, родители его тут же забирают. Ведь по нему попали несколько раз. Бокс – это спорт для того социального слоя, который вынужден думать о хлебе насущном», — сказал Рачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.