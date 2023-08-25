Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определились победители чемпионата России по боксу среди мужчин в Хабаровске

В пятницу, 25 августа, в Хабаровске завершилась первая сессия финальных поединков чемпионата России по боксу среди мужчин. Соревнования проходили в шести весовых категориях.

Результаты финальных поединков:

До 51 кг:

Баир Батлаев победил Расула Салиева единогласным решением судей;

До 57 кг:

Евгений Ляшков победил Бахтовара Назирова раздельным решением судей;

До 63,5 кг:

Габил Мамедов победил Илью Попова раздельным решением судей;

До 71 кг:

Джамбулат Бижамов победил Дмитрия Карманова единогласным решением судей;

До 80 кг:

Вадим Щеблыкин победил Тимура Гамзатова ввиду неявки соперника (травма);

До 92 кг:

Рамазан Ханапиев победил Андрея Стоцкого раздельным решением судей.

В общей сложности медали чемпионата России разыгрываются в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 26 млн рублей. Победителям достанется по 1,5 млн рублей, серебряные призёры получат по 250 тыс., бронзовые – по 125 тыс.