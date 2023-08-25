Определились победители чемпионата России по боксу среди мужчин в Хабаровске

В пятницу, 25 августа, в Хабаровске завершилась первая сессия финальных поединков чемпионата России по боксу среди мужчин. Соревнования проходили в шести весовых категориях.
Результаты финальных поединков:
До 51 кг:
Баир Батлаев победил Расула Салиева единогласным решением судей;
До 57 кг:
Евгений Ляшков победил Бахтовара Назирова раздельным решением судей;
До 63,5 кг:
Габил Мамедов победил Илью Попова раздельным решением судей;
До 71 кг:
Джамбулат Бижамов победил Дмитрия Карманова единогласным решением судей;
До 80 кг:
Вадим Щеблыкин победил Тимура Гамзатова ввиду неявки соперника (травма);
До 92 кг:
Рамазан Ханапиев победил Андрея Стоцкого раздельным решением судей.
В общей сложности медали чемпионата России разыгрываются в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 26 млн рублей. Победителям достанется по 1,5 млн рублей, серебряные призёры получат по 250 тыс., бронзовые – по 125 тыс.
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