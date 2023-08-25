Олег Тактаров проведёт бой по правилам ММА с мексиканцем

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров проведёт поединок по правилам ММА с бойцом из Мексики. Об этом рассказал промоутер Владимир Хрюнов.
«Тактаров проведёт бой против мексиканца. Мы сейчас ведём переговоры об этом, в том числе с юристами», — приводит слова Хрюнова ТАСС.
Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В последнем поединке, который проходил по правилам бокса, Олег встречался с Джеффом Монсоном. Это противостояние завершилось вничью.
55-летний Тактаров показал, как проводит домашние тренировки:
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