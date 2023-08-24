Шлеменко и Тактаров будут драться на одном турнире. Их поединка не избежать?

Поединки ветеранов смешанных единоборств продолжают проводиться регулярно, они уже никого не удивляют. А теперь организация Top Fight анонсировала турнир, на котором выйдут сразу две российские легенды. Александр Шлеменко должен биться с Куатом Хамитовым. А Олег Тактаров лишился соперника, но имеет контракт с организацией на это событие. Поэтому многие считают, что будет предпринята попытка сразу организовать реванш с Джеффом Монсоном.

Стоит отметить, что многие ждут именно встречи Тактарова и Шлеменко. А всё потому, что между ними уже давно открытый конфликт. Началось всё с того, что Александр выступил с претензиями к первому чемпиону UFC из России. Шторм является ярым противником алкоголя, а Олег являлся лицом одного из продуктов. И Шлеменко не стеснялся в выражениях.

Александр Шлеменко российский боец MMA «Смотрите, что я увидел: пиво и фотографию довольно известного бойца нашего, русского. Что хочется сказать: я отношусь к таким людям, как к предателям. Предателям своего народа в первую очередь. Против нас ведётся необъявленная война, война на полное уничтожение – алкогольная».

Ответ Тактарова не заставил себя долго ждать. Олег решил, что Шлеменко просто решил пропиариться за счёт его имени: «Если ему это поможет стать политическим лидером, депутатом, то я за него рад. Если ему нужна реклама, то я очень рад за него. Моё мнение – ему это было нужно. Если ему это было нужно, я очень рад, что ему в этом помог. Если он после этого станет депутатом или его политическая мощь увеличится, буду только рад».

Казалось, конфликт был исчерпан, но между бойцами постоянно случались перепалки. 2021 году Шлеменко даже вызвал Тактарова на «словесный бой» в социальных сетях. Но Олег заявил, что в таком формате общения не нуждается. А ещё потребовал от Александра извинений. Поэтому встречи Шторма и Русского медведя не случилось даже в таком формате.

Организаторы Top Fight вполне могут зацепиться за возможность организовать поединок такого статуса. А первый стердаун можно провести прямо на турнире, после одного из боёв главных действующих лиц. Правда, промоушен печально известен тем, что зачастую анонсирует громкие бои, но в дальнейшем поединки срываются. Хочется верить, что такая история не повторится теперь. Потенциальный бой Шлеменко и Тактарова действительно может вызвать серьёзный интерес.

Правда, вопрос конкурентности противостояния всё-таки остаётся актуальным. Шлеменко намного моложе, находится в хорошем физическом состоянии. А ещё он продолжает стабильно выступать, причём в соперники получает очень непростых оппонентов. На этом фоне Тактаров, который за 15 лет провёл один поединок по правилам бокса, смотрится не особенно конкурентно. Но нет никаких сомнений, что на характере Русский медведь согласится на поединок, а в клетке навяжет серьёзное сопротивление.