Владимир Хрюнов: Иван Емельяненко проведёт бой 27 октября
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Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов MMA Фёдора и Александра Емельяненко, проведёт свой следующий бой 27 октября. Об этом сообщил известный российский промоутер Владимир Хрюнов.
«Бой Ивана Емельяненко планируется на 27 октября. Предполагаемый соперник — Юрий Рябой», — приводит слова Хрюнова ТАСС.
Ранее появлялась информация, что 34-летний Иван в августе проведёт поединок против бразильца Антониу Силвы по правилам бокса, но бой не состоялся из-за травмы российского бойца.
Напомним, Иван Емельяненко дебютировал в смешанных единоборствах в мае нынешнего года, победив по итогам трёх раундов дзюдоиста Алексея Леденёва.
Ранее Иван Емельяненко рассказал, когда впервые возникла идея боя его старшего брата Фёдора с Майком Тайсоном.
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