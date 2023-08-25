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Владимир Хрюнов: Иван Емельяненко проведёт бой 27 октября

Владимир Хрюнов: Иван Емельяненко проведёт бой 27 октября
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Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов MMA Фёдора и Александра Емельяненко, проведёт свой следующий бой 27 октября. Об этом сообщил известный российский промоутер Владимир Хрюнов.

«Бой Ивана Емельяненко планируется на 27 октября. Предполагаемый соперник — Юрий Рябой», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

Ранее появлялась информация, что 34-летний Иван в августе проведёт поединок против бразильца Антониу Силвы по правилам бокса, но бой не состоялся из-за травмы российского бойца.

Напомним, Иван Емельяненко дебютировал в смешанных единоборствах в мае нынешнего года, победив по итогам трёх раундов дзюдоиста Алексея Леденёва.

Ранее Иван Емельяненко рассказал, когда впервые возникла идея боя его старшего брата Фёдора с Майком Тайсоном.

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