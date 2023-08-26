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19-летний Андрей Пегливанян стал чемпионом России в весовой категории до 54 кг

19-летний Андрей Пегливанян стал чемпионом России в весовой категории до 54 кг
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Андрей Пегливанян завоевал золотую медаль чемпионата России по боксу в весовой категории до 54 кг. Сегодня, 26 августа, в Хабаровске завершается чемпионат России — 2023.

В финальном поединке 19-летний Пегливанян, представляющий Краснодарский край, победил Максима Кузнецова из Кировской области. Бой продлился все три раунда и завершился победой Пегливаняна судейским решением.

Чемпионат России 2023 года проходит в Хабаровске с 16 августа, призовой фонд составляет 26 млн рублей.

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