19-летний Андрей Пегливанян стал чемпионом России в весовой категории до 54 кг

Андрей Пегливанян завоевал золотую медаль чемпионата России по боксу в весовой категории до 54 кг. Сегодня, 26 августа, в Хабаровске завершается чемпионат России — 2023.

В финальном поединке 19-летний Пегливанян, представляющий Краснодарский край, победил Максима Кузнецова из Кировской области. Бой продлился все три раунда и завершился победой Пегливаняна судейским решением.

Чемпионат России 2023 года проходит в Хабаровске с 16 августа, призовой фонд составляет 26 млн рублей.