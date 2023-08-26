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Чемпион России Пегливанян: моя цель — олимпийское золото, всё остальное — это капля в море

Чемпион России Пегливанян: моя цель — олимпийское золото, всё остальное — это капля в море
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19-летний российский боксёр Андрей Пегливанян, представляющий Краснодарский край, рассказал о своих целях после завоевания золотой медали на чемпионате России, который сегодня, 26 августа, завершится в Хабаровске. Пегливанян стал сильнейшим в весовой категории до 54 кг.

«Мои цели? Олимпийское золото. Чемпионат России — это чемпионат России, мы целимся на Олимпиаду. Всё остальное это мелочи жизни, капля в море, нужно брать олимпийское золото», — передаёт слова Пегливаняна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

В финальном поединке 19-летний Пегливанян оказался сильнее Максима Кузнецова из Кировской области. Бой продлился все три раунда и завершился победой молодого боксёра судейским решением.

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