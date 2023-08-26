Результаты чемпионата России по боксу — 2023

С 16 по 26 августа в Хабаровске проходил чемпионат России по боксу. Сегодня стали известны имена обладателей золотых медалей во всех весовых категориях.
Чемпионат России по боксу — 2023. Результаты финальных поединков:
Весовая категория до 48 кг: Эдмунд Худоян — Артыш Соян (решение судей)
Весовая категория до 51 кг: Баир Битлаев — Расул Салиев (решение судей)
Весовая категория до 54 кг: Андрей Пегливанян — Максим Кузнецов (решение судей)
Весовая категория до 57 кг: Евгений Ляшков — Бахтовар Назиров (решение судей)
Весовая категория до 60 кг: Аршак Товмасян — Никита Косман (решение судей)
Весовая категория до 63,5 кг: Габил Магомедов — Илья Попов (решение судей)
Весовая категория до 67 кг: Тархан Идигов — Карен Соловьёв (решение судей)
Весовая категория до 71 кг: Андрей Замковой — Иван Ступин (решение судей)
Весовая категория до 75 кг: Сергей Сергеев — Егор Шапочанский (решение судей)
Весовая категория до 80 кг: Джамбулат Бижамов — Дмитрий Карманов (решение судей)
Весовая категория до 86 кг: Вадим Щеблыкин — Тимур Гамзатов (неявка Гамзатова из-за травмы)
Весовая категория до 92 кг: Рамазан Ханапиев — Андрей Стоцкий (решение судей)
Весовая категория сыше 92 кг: Ярослав Дороничев — Светослав Тетерин (решение судей)
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