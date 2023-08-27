Топурия обратился к О’Мэлли после его победы над Стерлингом
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Грузинский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия обратился к новому чемпиону организации в легчайшем дивизионе (до 61 кг), американцу Шону О’Мэлли, завоевавшему титул на турнире UFC 292 в августе.
«Шон О’Мэлли, продолжай подниматься, и, возможно, однажды мы с тобой разделим клетку. Алекс Волкановски, готовься постучать. Тебя ждёт мастер-класс», — написал Топурия в социальных сетях.
Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году, а в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.
Ранее Алджамейн Стерлинг заявил о желании провести реванш с О’Мэлли, на что отреагировал Пётр Ян.
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