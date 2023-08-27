Топурия обратился к О’Мэлли после его победы над Стерлингом

Грузинский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия обратился к новому чемпиону организации в легчайшем дивизионе (до 61 кг), американцу Шону О’Мэлли, завоевавшему титул на турнире UFC 292 в августе.

«Шон О’Мэлли, продолжай подниматься, и, возможно, однажды мы с тобой разделим клетку. Алекс Волкановски, готовься постучать. Тебя ждёт мастер-класс», — написал Топурия в социальных сетях.

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году, а в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Ранее Алджамейн Стерлинг заявил о желании провести реванш с О’Мэлли, на что отреагировал Пётр Ян.