«Скажу вам правду». Редкач высказался о спорном ударе в бою Усика и Дюбуа

Известный украинский боксёр Иван Редкач поделился мнением о недавнем поединке своего соотечественника Александра Усика с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. По его итогам Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.
«Скажу вам правду. Комиссия больше не компетентна, чтобы обжаловать результат боя, и судья всегда прав. Был бы такой же бой и такая ситуация в США или Англии, отдали бы победу Тайсону без разговоров, и обжалованию [результат] не подлежал. Мир бокса не такой уж светлый и иногда не справедлив, ломая карьеру бойца», — написал Редкач у себя в социальных сетях.
Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:
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