Владимир Хрюнов рассказал, был ли удар Дюбуа в область пояса Усика легитимным

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о недавнем бое украинского боксёра Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа. По его итогам Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар в область пояса, после чего тот упал на канвас и взял несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным.
«Спорный пропущенный удар? Один из факторов, который привёл к этому удару, — отсутствие сосредоточенности у Усика. Мы же видим, как он занят своей псевдополитической карьерой. Каждый бой теперь — политический митинг. Поэтому такие удары случаются, когда подходишь к поединкам с таким настроением. Внезапный удар — и ты валяешься на полу. Тренер Дюбуа — Джеймс Али Башир — раньше тренировал Усика. Совершенно точно, что этот удар готовился специально для него, и он был нанесён верно, точно и мощно.
Почему тогда рефери не зачитал это падение как нокдаун? Луис Пабон — очень неоднозначная величина в боксе. Он же был в ринге во время поединка Кличко с Поветкиным. А когда Хоан Гусман свалился с ног от удара Хабиба Аллахвердиева, Пабон решил, что надо считать очки. Присутствие Пабона спасло Усика», — приводит слова Хрюнова «КП Спорт».
Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:
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