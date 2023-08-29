«Нокаут». Владимир Хрюнов дал категорический прогноз на бой Усика и Фьюри

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказал мнение, что реванш между украинцем Александром Усиком с британцем Даниэлем Дюбуа не состоится. Кроме того, Хрюнов заявил, что в потенциальном поединке Усика с другим британцем, Тайсоном Фьюри, последний будет однозначным фаворитом и победит нокаутом.

«Реванша с Дюбуа не будет никогда. Александр попал в поединок, который он не понял, ему было очень непросто в первых раундах. Ещё раз так рисковать он не будет. Фьюри? Тайсон победит Усика нокаутом — это уже ясно», — приводит слова Хрюнова «КП Спорт».

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде украинец пропустил удар в область пояса, после чего упал на канвас и взял несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.

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