Усман Нурмагомедов показал фото с тренировочного сбора в США

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий с тренировки. В настоящий момент Нурмагомедов готовится к поединку с американцем Брентом Примусом, который состоится в ночь с 7 на 8 октября в Сан-Диего (США).

«Начали тренировочный сбор в Америке, теперь будем готовиться здесь к бою», — написал Усман.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

В последнем поединке, который состоялся на Bellator 292, Нурмагомедов встречался c представителем США Бенсоном Хендерсоном. Бой закончился победой Усмана удушающим приёмом в первом раунде. В активе Нурмагомедова 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед, восемь из которых были добыты нокаутами.

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