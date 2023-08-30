Друг Макгрегора: убью Махачева, со мной он не продержится и двух раундов

Диллон Дэнис, боец смешанных единоборств, друг экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, высказал мнение, что с лёгкостью одолеет российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.
«Я могу убить Ислама. Он не продержится со мной и двух раундов. Сто процентов. Как много готовы поставить? Если мы когда-нибудь подерёмся, ставлю 50 тысяч, что возьму верх. Это сделка», — сказал Дэнис на канале NELK в YouTube.
Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
Дэнис в ММА провёл два боя, в которых одержал две победы.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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