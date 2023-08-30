Экс-чемпион UFC Биспинг оценил шансы Спивака в бою с Ганом

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке тяжеловесов Сириля Гана (11-2) и Сергея Спивака (16-3), который состоится в ночь со 2 на 3 сентября на турнире UFC Fight Night 226 в Париже (Франция).

«Ган попытается вернуться после тяжёлого поражения от Джона Джонса в бою против Сергея Спивака. И это непростой бой. Сергей Спивак дерётся жёстко, он задушил Деррика Льюиса и Тая Туивасу. Этот парень крайне опасен стилистически.

Я ожидаю увидеть улучшенную версию Сириля. Если он сумеет защититься от тейкдаунов и сумеет остаться на ногах, а он один из лучших здесь, то у него будет значительное преимущество. Но если Спивак дотянется до него, то мы увидим совершенно другой поединок», — сказал Биспинг в эфире TNT Sports.