Экс-чемпион UFC Биспинг оценил шансы Спивака в бою с Ганом

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке тяжеловесов Сириля Гана (11-2) и Сергея Спивака (16-3), который состоится в ночь со 2 на 3 сентября на турнире UFC Fight Night 226 в Париже (Франция).
«Ган попытается вернуться после тяжёлого поражения от Джона Джонса в бою против Сергея Спивака. И это непростой бой. Сергей Спивак дерётся жёстко, он задушил Деррика Льюиса и Тая Туивасу. Этот парень крайне опасен стилистически.
Я ожидаю увидеть улучшенную версию Сириля. Если он сумеет защититься от тейкдаунов и сумеет остаться на ногах, а он один из лучших здесь, то у него будет значительное преимущество. Но если Спивак дотянется до него, то мы увидим совершенно другой поединок», — сказал Биспинг в эфире TNT Sports.
- 30 августа 2023
-
18:41
-
18:06
-
17:35
-
16:51
-
16:10
-
15:34
-
15:10
-
14:41
-
13:52
-
13:28
-
12:50
-
12:34
-
11:52
-
11:38
-
11:01
-
10:22
-
09:36
-
09:18
-
00:22
- 29 августа 2023
-
23:36
-
23:17
-
22:01
-
21:22
-
20:15
-
19:28
-
18:25
-
17:57
-
16:55
-
16:20
-
15:27
-
15:07
-
14:33
-
13:51
-
13:15
-
12:56