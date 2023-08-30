Сергей Павлович станет запасным боя Джонс — Миочич

Первый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович станет запасным титульного поединка между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Сергей будет страхующим титульного боя. Если кто-то вылетит, он подерётся за титул. А так он следующий на очереди, следующий претендент», — приводит слова Ризвана Магомедова, менеджера бойца, издание ТАСС.

Сергею Павловичу 31 год. Россиянин выступает в сильнейшей организации мира с 2018 года. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение.