Спивак не против провести реванш с Аспиналлом
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Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак высказался по поводу возможного боя-реванша с Томом Аспиналлом.
«Для начала я должен победить Сирила Гана, за спину соперника не стоит заглядывать. А так – мы готовы ко всему. Я не отказываюсь от боев. И каким бы долгим ни был мой путь к титулу, я продолжу к нему идти», — приводит слова Спивака MMA News.
Напомним, в ночь со 2 на 3 сентября на турнире UFC Fight Night 226 в Париже (Франция) Спивак сразится с бывшим претендентом на титул французом Сирилем Ганом.
Сейчас у Аспиналла шесть побед и одно поражение в UFC, он располагается на пятом месте в рейтинге тяжёлого веса UFC.
У Спивака 16 побед в 19 боях ММА, в последнем поединке он выиграл у Деррика Льюиса.
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