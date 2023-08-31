Спивак не против провести реванш с Аспиналлом

Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак высказался по поводу возможного боя-реванша с Томом Аспиналлом.

«Для начала я должен победить Сирила Гана, за спину соперника не стоит заглядывать. А так – мы готовы ко всему. Я не отказываюсь от боев. И каким бы долгим ни был мой путь к титулу, я продолжу к нему идти», — приводит слова Спивака MMA News.

Напомним, в ночь со 2 на 3 сентября на турнире UFC Fight Night 226 в Париже (Франция) Спивак сразится с бывшим претендентом на титул французом Сирилем Ганом.

Сейчас у Аспиналла шесть побед и одно поражение в UFC, он располагается на пятом месте в рейтинге тяжёлого веса UFC.

У Спивака 16 побед в 19 боях ММА, в последнем поединке он выиграл у Деррика Льюиса.