Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Спивак не против провести реванш с Аспиналлом

Спивак не против провести реванш с Аспиналлом
Комментарии

Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак высказался по поводу возможного боя-реванша с Томом Аспиналлом.

«Для начала я должен победить Сирила Гана, за спину соперника не стоит заглядывать. А так – мы готовы ко всему. Я не отказываюсь от боев. И каким бы долгим ни был мой путь к титулу, я продолжу к нему идти», — приводит слова Спивака MMA News.

Напомним, в ночь со 2 на 3 сентября на турнире UFC Fight Night 226 в Париже (Франция) Спивак сразится с бывшим претендентом на титул французом Сирилем Ганом.

Сейчас у Аспиналла шесть побед и одно поражение в UFC, он располагается на пятом месте в рейтинге тяжёлого веса UFC.

У Спивака 16 побед в 19 боях ММА, в последнем поединке он выиграл у Деррика Льюиса.

Материалы по теме
Спивак выйдёт под Кадышеву и снесёт француза. Где смотреть UFC Fight Night
Спивак выйдёт под Кадышеву и снесёт француза. Где смотреть UFC Fight Night
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android