«Рефери вытянул Усика за яйца». Редкач подробно разобрал спорный удар Дюбуа

Известный украинский боксёр Иван Редкач в очередной раз высказался о спорном ударе, который пропустил его соотечественник Александр Усик в пятом раунде поединка с британцем Даниэлем Дюбуа. Удар пришёлся в область пояса. Александр после этого упал на канвас, а затем взял несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил. Усик в итоге победил техническим нокаутом в девятом раунде.

«Я бы поверил, если бы Усик сказал, что защита от удара поднялась/закрутилась и прижала область паха или что удар пришёлся в область живота ниже пупка/области пояса, но то, что наговорил Усик со своей командой, ни в какую книгу по анатомии не лезет. Рефери – пламенный привет, вытянул, так сказать, за яйца Усика.

Надо менять систему выбора судей и рефери. Превратили бокс в какую-то систему денежного оборота — коррупция, махинации и так далее. Акт Мохаммеда Али не то чтобы не соблюдается, а открыто нарушается всеми «коршунами» вокруг боксёров. В общем, вопрос цены.

Одну и ту же картину каждый может видеть по-разному. Но в боксе, не всегда, конечно, но порой эта картина меняет свой угол обзора в зависимости от симпатий, $$$, уровня жизни и привилегий. Обсасывать эту историю можно долго, но суть останется одна — нет повести печальнее на свете, чем повесть об украденных победах», — написал Редкач на своей странице в социальных сетях.

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