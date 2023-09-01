Рафаэль дос Аньос бросил вызов Дастину Порье
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Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос заявил о желании провести поединок с американцем Дастином Порье.
«Давай сделаем это! Испытываю к тебе огромное уважение за твои достижения. Этот бой придаст мне импульс», – написал дос Аньос на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что дос Аньос в настоящий момент занимает 11-е место в рейтинге легковесов UFC, а Порье – третье.
В предыдущем поединке Рафаэль встречался с Висенте Люке и проиграл ему единогласным решением судей (46-49, 47-48, 47-48). Противостояние прошло 12 августа на UFC on ESPN 51 в Лас-Вегасе (США). Порье в предыдущем поединке проиграл нокаутом Джастину Гэтжи. Бой прошёл в ночь на 29 июля мск.
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