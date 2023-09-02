Бывший боец UFC призналась, что день на OnlyFans приносит больше денег, чем вся её карьера

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант заявила, что зарабатывает за один день на OnlyFans большую сумму, чем получила суммарно за все свои поединки.

«Я бы отметила, что заработала больше денег за 24 часа на OnlyFans, чем за всю свою бойцовскую карьеру. Да, мне было тяжело, вы знаете, я переживала, что на меня поставят клеймо, но теперь мне сложно от этого отказаться. Мне кажется, когда ты рождаешься в бедной семье и растёшь в бедности, но потом становишься богатым, ты продолжаешь чувствовать себя бедным. Тебе всегда хочется продолжать усердно работать, и мне повезло, что я могу помочь своей семье. Мы с мужем помогаем нашей семье и делаем всё возможное, чтобы собирать их всех за одним столом. На мой взгляд, это оправдывает создание эксклюзивного контента, потому что я знаю, что помогаю заботиться обо всех, кто меня окружает.

Меня можно назвать богатой? Я полагаю, что да», — сказала Ванзант в ролике, опубликованном на YouTube-канале Only Stans.