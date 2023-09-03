Ган и ещё три бойца заработали бонусные $ 50 тыс по итогам UFC Fight Night 226

В ночь на 3 сентября в Париже (Франция) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 226. По его итогам бойцами с лучшими выступлениями вечера признаны французы Сириль Ган и Морган Чаррье, передаёт телеграм-канал «Вестник ММА». За это оба получат дополнительные $ 50 тыс. бонусов.
В главном событии турнира бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Ган (12-2) досрочно остановил во втором раунде Сергея Спивака (16-4) из Молдовы. В другом бою в полулёгком весе Чаррье победил итальянца Маноло Зекчини техническим нокаутом (Раунд 1, 3:51).
Лучшем боем вечера признан поединок в лёгком весе, в котором Бенуа Сэн-Дени победил Тиаго Мойзеса техническим нокаутом (Раунд 2, 4:44). Француз и бразилец также получат по $ 50 тыс. бонусов.
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