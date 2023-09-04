Адесанья сказал, кому отдаёт предпочтение в бою Чимаева и Косты

Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке между шведом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Пауло Костой, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я не знаю, кто победит, но если бы мне пришлось отдать предпочтение, то я бы всё-таки выбрал Хамзата. Потому что мне нравится молодёжь.

Я сделал бой с Пауло лёгким, но, поверьте мне, это тяжёлый поединок. Думаю, в этом бою я буду больше болеть за Хамзата», — приводит слова Адесаньи издание MMA Fighting.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда. Коста на UFC 278 победил единогласным судейским решением американского экс-чемпиона Люка Рокхолда.