Бёрнс сказал, что определит результат боя Чимаева и Косты
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Гилберт Бёрнс, встречавшийся в клетке со звёздным шведом Хамзатом Чимаевым, высказался о его предстоящем поединке с бразильцем Пауло Костой, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Это хороший бой. Я думаю, что результат будет решаться в клинче. Хамзат будет оказывать большое давление и попытается повалить Косту. И если у него получится, у Косты будут большие проблемы. Но если Коста защитится и останется на ногах, у Хамзата будет долгий вечер.
Я считаю, что это крайне близкий бой, который решится в клинче. Если Хамзат проведёт тейкдаун, то победит. Но если Коста будет драться, тогда победит он», — сказал Бёрнс на пресс-конференции.
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