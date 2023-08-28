Бёрнс сказал, что определит результат боя Чимаева и Косты

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Гилберт Бёрнс, встречавшийся в клетке со звёздным шведом Хамзатом Чимаевым, высказался о его предстоящем поединке с бразильцем Пауло Костой, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это хороший бой. Я думаю, что результат будет решаться в клинче. Хамзат будет оказывать большое давление и попытается повалить Косту. И если у него получится, у Косты будут большие проблемы. Но если Коста защитится и останется на ногах, у Хамзата будет долгий вечер.

Я считаю, что это крайне близкий бой, который решится в клинче. Если Хамзат проведёт тейкдаун, то победит. Но если Коста будет драться, тогда победит он», — сказал Бёрнс на пресс-конференции.