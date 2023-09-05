Хрюнов рассказал о желании провести бой на авианосце
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал об идее провести бой на авианосце.
«Такие вещи сказываются на популяризации спорта в нашей стране. Я их поддерживаю. Было бы интересно организовать бой на авианосце. Даже было такое предложение когда-то. Знаете, я классической промоутер и придерживаюсь спортивных сооружений. У нас в стране прекрасная инфраструктура. Я не думаю, что сейчас требуется проводить поединки в необычных местах», — приводит слова Хрюнова Legalbet.
Напомним, матч Фонбет Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо» в Мурманской области был проведён на плавучем доке. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). 2DROTS одержали победу со счётом 2:0 и прошли в следующий раунд.
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