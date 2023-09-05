Джаред Каннонье назвал Хамзата Чимаева в числе желаемых соперников

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга средней весовой категории UFC Джаред Каннонье прокомментировал тот факт, что он будет страховать титульный поединок между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом на турнире UFC 293, а также высказался о желаемом сопернике.
«Я уже дрался с ними обоими, поэтому не строю особых планов на бой с тем или другим. Я готов пойти туда и сразиться с любым из них. Я готов сразиться с ними обоими и победить.
Я не знаю, какой соперник ждёт меня дальше. Лично я хотел бы получить титульный или претендентский бой. Есть два бойца, которые могли бы стать отличными соперниками для меня, — Дрикус дю Плесси и Роберт Уиттакер. Чёрт, да я готов выйти на бой даже с победителем боя между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой. Я готов драться. Я просто хочу показать себя.
Титульный бой? Мой рейтинг говорит сам за себя. Я готов бороться за титул. Я готов выйти и завоевать титул. На этот раз это не просто разговоры. Я готов победить кого угодно. Это даже не обязательно должен быть чемпион. Я готов сражаться и показать миру, на что я способен», — приводит слова Каннонье MMAJunkie.
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