«Чертовски глупо». Уайт прокомментировал продажу Bellator

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу возможной продажи промоушена Bellator.

«Зачем кому-то покупать Bellator? Если говорить о бизнесе, о правильных шагах и правильных решениях, то продажа Bellator — одно из наихудших решений. Я не понимаю, зачем кому-то покупать Bellator, но посмотрим, что из этого выйдет. PFL планирует отдать за Bellator $ 500 млн? Потрясающе. Звучит как грабёж. Купить это побыстрее, пока не купили другие? Да ладно вам. Это чертовски глупо» – сказал Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Ранее Уайт дал комментарий по поводу драки американского бойца Шона Стрикленда с фанатом.