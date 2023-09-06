Наоя Иноуэ начал подготовку к следующему бою

Чемпион мира в четырёх весовых категориях японец Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO) сообщил о начале подготовки к следующему выступлению.

Напомним, ранее стало известно, что Иноуэ, в настоящий момент удерживающий титулы WBC и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), начал переговоры о поединке с чемпионом WBA и WBO филиппинцем Марлоном Тапалесом (37-3, 19 KO). Ожидается, что встреча состоится в декабре.

«Пришло время серьёзных спаррингов и подготовки к декабрю!» — написал Иноуэ в социальных сетях.

Фото: из личного архива Наои Иноуэ

Фото: из личного архива Наои Иноуэ

Фото: из личного архива Наои Иноуэ

Наое Иноуэ 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии Иноуэ стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг).

25 июля 2023 года японский боксёр досрочно остановил американца Стивена Фултона и покорил четвёртый дивизион – второй легчайший вес.