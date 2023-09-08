Хргович — Усику: побью тебя, я тот, кто станет абсолютным чемпионом

Хорватский боксёр-тяжеловес Филип Хргович, который является обязательным претендентом по версии IBF для Александра Усика, обратился к украинцу.

«Я думаю о тебе, и мы скоро встретимся. В декабре-январе. Я побью тебя. Извини, но я тот человек, который станет абсолютным чемпионом мира», — сказал Хргович в интервью IFL TV.

Как и у Александра Усика, у Хрговича нет поражений в профессиональной карьере, он победил в 16 боях, в которых 13 раз побеждал нокаутом.

Украинский боксёр является действующим чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. В своём последнем поединке он техническим нокаутом в девятом раунде одолел британского боксёра Даниэля Дюбуа. Напомним, в пятом раунде того поединка произошёл неоднозначный инцидент, когда рефери остановил бой, признав удар Дюбуа не соответствующим правилам.