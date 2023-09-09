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Штырков объяснил, почему Волков досрочно победит Туивасу

Штырков объяснил, почему Волков досрочно победит Туивасу
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Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественником Александром Волковым и австралийцем Таем Туивасой, который состоится в ночь с 9 на 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия).

«Однозначно ставлю на победу Александра Волкова. Мне кажется, что Волков добьётся досрочного финиша. В стойке у Туивасы нет шансов, Александр просто деклассирует соперника и выйдет победителем из этого противостояния», — рассказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 221, Волков победил техническим нокаутом в первом раунде молдаванина Александра Романова.

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