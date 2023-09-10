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Волков: передаю привет Олейнику, рад победить таким приёмом

Волков: передаю привет Олейнику, рад победить таким приёмом
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Российский боец Александр Волков прокомментировал свою победу в поединке против австралийца Тая Туивасу.

«Всё случилось, как я и ожидал. Но я не думал, что он настолько жёсткий. Я много выбросил и попал, но он держался. Я был готов к лоу-кикам, ответы у меня находились. Передаю привет Алексею Олейнику. Я не тренировал именно это удушение, но рад победить таким приёмом», — заявил Волков после боя.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 293, проходящего в данный момент в Сиднее (Австралия). Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.

После сегодняшнего боя в активе Волкова 37 побед и 10 поражений. Туиваса потерпел седьмое поражение в карьере и третье кряду. В его активе также 14 побед.

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