Волков: передаю привет Олейнику, рад победить таким приёмом

Российский боец Александр Волков прокомментировал свою победу в поединке против австралийца Тая Туивасу.

«Всё случилось, как я и ожидал. Но я не думал, что он настолько жёсткий. Я много выбросил и попал, но он держался. Я был готов к лоу-кикам, ответы у меня находились. Передаю привет Алексею Олейнику. Я не тренировал именно это удушение, но рад победить таким приёмом», — заявил Волков после боя.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 293, проходящего в данный момент в Сиднее (Австралия). Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.

После сегодняшнего боя в активе Волкова 37 побед и 10 поражений. Туиваса потерпел седьмое поражение в карьере и третье кряду. В его активе также 14 побед.