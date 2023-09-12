Пауло Коста показал актуальную форму за шесть недель до боя с Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста продолжает подготовку к поединку с непобеждённым шведом Хамзатом Чимаевым, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Сильный и подтянутый. На секретном соке!» — написал Коста в социальных сетях.

Фото: из личного архива Пауло Косты

Пауло Косте 32 года. Бразилец дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году и в марте 2017-го провёл первый поединок в престижнейшей организации мира.

В сентябре 2020 года Коста сразился за титул в среднем весе, уступив техническим нокаутом во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. В своём последнем бою на UFC 278 бразилец одолел единогласным решением американского экс-чемпиона Люка Рокхолда. Всего на его счету в MMA 14 побед и два поражения.