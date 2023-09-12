В Таиланде прошёл боксёрский турнир, где спортсменам было необходимо употребить каннабис
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27 августа на острове Самуй в Таиланде состоялся боксёрский турнир Weed Boxing Championship. Основная особенность турнира заключалась в том, что спортсменам было необходимо употребить каннабис перед началом своих поединков.
Участниками турнира стали представители России, Украины, Беларуси, Сербии, Таиланда, США и Канады. Сообщается, что они занимаются в местной школе тайского бокса.
В июне 2022 года вещества, содержащие каннабис, были декриминализованы в Таиланде.
По неподтверждённой информации таиландских СМИ, сооснователем необычного боксёрского турнира является бывший боксёр, легендарный Майк Тайсон, который также владеет бизнесом в сфере каннабиса. По информации Fox Sports, этот бизнес приносит Тайсону около $ 1 млн ежемесячно.
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