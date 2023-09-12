Кремлёв — о турнире в Таиланде: спорт теряет значение локомотива здорового образа жизни

Президент Международной ассоциации любительского бокса Умар Кремлёв прокомментировал информацию о состоявшемся в Таиланде боксёрском турнире среди спортсменов, употреблявших перед своими поединками каннабис.
«После историй с отстранением российских спортсменов, введением политических ограничений и идей по допуску трансгендеров в дисциплины другого пола спортивные чиновники поняли, что простые зрители устали от этого, а денег в свои карманы получается класть всё меньше…
В результате самые сумасбродные идеи в попытке хоть как-то завоевать внимание зрителя, например, скрестить бокс с наркотиками. Во всём мире спорт начинает терять своё назначение локомотива здорового образа жизни и встаёт на одну ступень с разрушительными идеями о наркотиках. Более того, в общественном пространстве через это легализуется мысль о допустимости наркотиков в спорте.
Но это совершенно недопустимо, как и участие любых спортсменов в таких авантюрах. В погоне за хайпом и просмотрами устроители этих мероприятий убивают главное в спорте — его воспитательную часть в области пропаганды здорового образа жизни!» — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.
- 12 сентября 2023
-
21:32
-
21:25
-
20:43
-
20:29
-
18:59
-
18:42
-
17:42
-
16:40
-
15:56
-
15:30
-
14:42
-
13:25
-
12:26
-
11:38
-
11:01
-
10:17
-
09:36
-
00:57
-
00:41
-
00:21
-
00:11
- 11 сентября 2023
-
23:49
-
23:17
-
23:05
-
22:04
-
21:36
-
21:22
-
21:10
-
20:56
-
20:23
-
20:09
-
19:25
-
18:46
-
17:59
-
17:39