Кремлёв — о турнире в Таиланде: спорт теряет значение локомотива здорового образа жизни

Президент Международной ассоциации любительского бокса Умар Кремлёв прокомментировал информацию о состоявшемся в Таиланде боксёрском турнире среди спортсменов, употреблявших перед своими поединками каннабис.

«После историй с отстранением российских спортсменов, введением политических ограничений и идей по допуску трансгендеров в дисциплины другого пола спортивные чиновники поняли, что простые зрители устали от этого, а денег в свои карманы получается класть всё меньше…

В результате самые сумасбродные идеи в попытке хоть как-то завоевать внимание зрителя, например, скрестить бокс с наркотиками. Во всём мире спорт начинает терять своё назначение локомотива здорового образа жизни и встаёт на одну ступень с разрушительными идеями о наркотиках. Более того, в общественном пространстве через это легализуется мысль о допустимости наркотиков в спорте.

Но это совершенно недопустимо, как и участие любых спортсменов в таких авантюрах. В погоне за хайпом и просмотрами устроители этих мероприятий убивают главное в спорте — его воспитательную часть в области пропаганды здорового образа жизни!» — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.