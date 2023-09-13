Двукратный олимпийский чемпион Саитов рассказал, почему не перешёл в профессионалы
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Двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, известный российский боксёр Олег Саитов рассказал, почему не стал переходить в профессиональный бокс.
«Тогда у нас профессиональный бокс был по-своему, олимпийский — по-своему. Если кто-то из чемпионов где-то мог выйти и без майки отбоксировать, его на год лишали возможности выступать в олимпийском боксе.
У Кличко-старшего, по-моему, тогда такое было и его лишали, если не ошибаюсь. Такие случаи были, поэтому мы чётко разделяли, если я в олимпийском боксе, то не могу даже шаг сделать в сторону профессионалов», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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