Хргович: Усик и Фьюри не устроили бой, и это большое неуважение к боксу

Хорватский боец супертяжёлого веса Филип Хргович (16-0, 13 KO), являющийся обязательным претендентом для чемпиона WBA, IBF и WBO Александра Усика, раскритиковал украинца за неспособность договориться о поединке с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Это абсолютно неуважительное отношение к боксу. Очевидно, Фьюри не нужен объединительный бой. Я не хочу, чтобы кто-то говорил мне об этом. Фьюри это не нужно. У них было много времени на то, чтобы организовать поединок, но они не захотели. Возможно, оба боятся лишиться идеального рекорда.

Они проявили неуважение к боксу и фанатам. Я должен стать следующим. Хочется, чтобы они следовали правилами и дрались с обязательными претендентами», — сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Boxing Social.