Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хргович: Усик и Фьюри не устроили бой, и это большое неуважение к боксу

Хргович: Усик и Фьюри не устроили бой, и это большое неуважение к боксу
Комментарии

Хорватский боец супертяжёлого веса Филип Хргович (16-0, 13 KO), являющийся обязательным претендентом для чемпиона WBA, IBF и WBO Александра Усика, раскритиковал украинца за неспособность договориться о поединке с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Это абсолютно неуважительное отношение к боксу. Очевидно, Фьюри не нужен объединительный бой. Я не хочу, чтобы кто-то говорил мне об этом. Фьюри это не нужно. У них было много времени на то, чтобы организовать поединок, но они не захотели. Возможно, оба боятся лишиться идеального рекорда.

Они проявили неуважение к боксу и фанатам. Я должен стать следующим. Хочется, чтобы они следовали правилами и дрались с обязательными претендентами», — сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Материалы по теме
Промоутер: если Фьюри хочет побить Усика, ему придётся ждать пять лет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android