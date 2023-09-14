Олег Саитов: в моё время сборная России по боксу была посильнее

Двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, известный российский боксёр Олег Саитов считает, что национальная команда во времена его выступлений показывала себя лучше нынешней.
«Когда мы выступали, то выходили в финалы, полуфиналы и там все были международники, заслуженные мастера спорта. Поэтому, скажем так, на наш взгляд, сборная была посильнее. Это не в обиду нынешней команде.
Ситуация такая, что хороших ребят сейчас сразу забирают практически в профессионалы. Плюс политическая обстановка, выездов мало. Но мне кажется, что у нас более именитые ребята были. Международники как минимум. В финал выходят, например, два заслуженных мастера спорта и там разбираются», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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