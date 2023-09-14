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Олег Саитов: в моё время сборная России по боксу была посильнее

Олег Саитов: в моё время сборная России по боксу была посильнее
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Двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, известный российский боксёр Олег Саитов считает, что национальная команда во времена его выступлений показывала себя лучше нынешней.

«Когда мы выступали, то выходили в финалы, полуфиналы и там все были международники, заслуженные мастера спорта. Поэтому, скажем так, на наш взгляд, сборная была посильнее. Это не в обиду нынешней команде.

Ситуация такая, что хороших ребят сейчас сразу забирают практически в профессионалы. Плюс политическая обстановка, выездов мало. Но мне кажется, что у нас более именитые ребята были. Международники как минимум. В финал выходят, например, два заслуженных мастера спорта и там разбираются», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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