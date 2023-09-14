Пауло Коста провёл тренировку в «Зале Хабиба» в ОАЭ, Чимаев отреагировал
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста, готовящийся к поединку с непобеждённым шведом Хамзатом Чимаевым, провёл тренировку в зале Khabib Gym в ОАЭ.
Публикация не прошла мимо Чимаева, иронично отреагировавшего на неё.
«Зал Кибиба*, МашАллах, мой брат мусульманин поможет всем, спроси у него, может, он поможет и тебе, но я всё равно размажу тебя, повлович», — написал Чимаев в социальных сетях.
Напомним, поединок Хамзата Чимаева и Пауло Косты состоится 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт реванш с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой.
* сохранено оригинальное написание
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