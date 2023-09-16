Дю Плесси: Каннонье больше заслуживает боя за титул, чем Коста и Чимаев

Боец среднего веса (до 84 кг) UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о титульной гонке в дивизионе.

«Мой отказ от боя с Адесаньей сделал ситуацию интересной, поскольку UFC, возможно, несколько разозлены на меня. Они разозлились, потому что я отказался от боя, что, как по мне, совершенно неоправданно.

Хамзат и Коста фавориты, и я понимаю это. Однако Коста занимает шестое место, а Хамзата даже нет в рейтингах, поэтому я не вижу в этом смысла. Каннонье больше заслуживает этого. И, очевидно, есть ещё один парень, рядом с именем которого стоит цифра «1», он победил Роберта Уиттакера, и это я. Я вижу это так: я дерусь с Шоном Стриклендом, побеждаю его, и роли меняются местами. Я становлюсь чемпионом, а Адесанья – претендентом», — сказал дю Плесси в подкасте The MMA Hour.