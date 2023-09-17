Экс-чемпион UFC: Стрикленд хочет драться с Каннонье, и это самый простой бой

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что действующий обладатель титула в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд пойдёт по самому простому пути, если сразится с соотечественником Джаредом Каннонье в следующем бою.

«Надеюсь, тренер Стрикленда поймёт меня правильно. Похоже, они хотят подраться с Каннонье, потому что уступили ему раздельным решением. Многие считают, что Шон Стрикленд победил в том бою.

Хамзат Чимаев абсолютный монстр, как и Дрикус дю Плесси. Я не оскорбляю Джареда Каннонье, хотя это звучит оскорбительно, но это самый простой бой [для Стрикленда]. Его команда понимает, у них был действительно близкий поединок», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.