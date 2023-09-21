Шевченко рассказала, будет ли против, если Грассо решит защитить титул с другой соперницей

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко призналась, что не будет возражать, в случае если мексиканца Алекса Грассо следующий поединок проведёт не с ней, а с какой-то другой соперницей.

«Если она решит провести защиту титула против другой соперницы, я не смогу этому помешать. Да и не хочу. Я не хочу быть той, кто скажет: «Нет, тебе придётся ждать меня!» Без проблем, просто двигайся дальше. Я буду рядом, когда окажусь готова», – приводит слова Шевченко MMA News.

Напомним, бой Шевченко и Грассо состоялся в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 227 и завершился вничью. Таким образом, Грассо сохранила чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

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