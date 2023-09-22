Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму

Известный шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Вместе с Хамзатом на снимке присутствуют известные тренеры Йоаким Карлссон и Алан Насименто.

«Хорошая компания возвышает душу и подпитывает стремление стать лучшей версией себя», — написал Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

В общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: